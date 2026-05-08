Panamá, 08 de mayo del 2026

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    Arrestan en Panamá a mexicano buscado por abuso sexual infantil

    EFE
    Arrestan en Panamá a mexicano buscado por abuso sexual infantil
    El hombre fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Asuntos Internacionales. Policía Nacional

    Un ciudadano de nacionalidad mexicana buscado por las autoridades de Estados Unidos por abuso sexual infantil fue arrestado en Panamá por agentes de Migración y de la Policía Nacional, dijo este viernes el ente de seguridad.

    El extranjero fue arrestado “cuando intentaba utilizar el Aeropuerto Internacional de Tocumen como punto de escala para continuar su huida”.

    “El sospechoso requerido por las autoridades de Estados Unidos, por delitos de abuso sexual infantil, viajaba en tránsito procedente de Medellín con destino a México, cuando las alertas internacionales fueron activadas”, indicó la nota oficial.

    Tras su arresto, el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a órdenes de los organismos correspondientes “para iniciar el proceso solicitado por el país requirente a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales”.

    El Servicio Nacional de Migración por su parte confirmó en un comunicado oficial que el extranjero “mantenía una orden de arresto vigente emitida por autoridades de Estados Unidos, presuntamente vinculada a delitos relacionados con crueldad y abuso contra menor de edad”.

    EFE

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