Arsenal: decomisan granadas y 5 mil municiones para armas de grueso calibre en Vacamonte

Un depósito en el que se ocultaban 5,330 municiones de diversos calibres y cinco granadas fue ubicado por la Policía Nacional en Vacamonte, distrito de Arraiján.
Las diligencias se realizaron tras una alerta ciudadana que reportó la existencia de armas en el lugar, por lo que personal especializado de la Policía se desplazó al sitio y ubicó las municiones y los explosivos.
Las granadas y las municiones se encontraban en una edificación abandonada y alejada, que, según residentes del área, es utilizada como escondite por malhechores.
Al lugar se apersonaron explosivistas de la Policía y personal especializado en el manejo de municiones de alto calibre. También fueron ubicados proveedores y municiones para escopetas.
Expertos en balística explicaron que entre las municiones halladas se encuentran municiones para pistolas de 9 milímetros, cartuchos de escopeta, municiones para fusiles de 5.56 milímetros y 7.62 milímetros, propulsores para lanzagranadas y balas trazadoras.
La Policía y el Ministerio Público investigan la procedencia de las municiones y quiénes eran sus destinatarios, ya que se trata de municiones para armas de guerra.
Decomisan granadas y municiones en Vacamonte.— La Prensa Panamá (@prensacom) April 9, 2026
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Este es el mayor decomiso de municiones registrado en lo que va del presente año.