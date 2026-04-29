Asaltan joyería en Costa del Este; la Policía captura a dos sospechosos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un robo a una joyería en Costa del Este dejó como resultado la aprehensión de dos personas —entre ellas un menor de edad— tras un operativo policial.

Un robo a una joyería ubicada en Costa del Este ocurrido este miércoles 29 de abril provocó un operativo policial que culminó con la aprehensión de dos personas, entre ellas un menor de edad, en el sector de El Hueco, corregimiento de Tocumen.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, los sospechosos se movilizaban en un vehículo cuando despojaron de su arma de fuego al agente de seguridad del establecimiento e ingresaron al local, de donde sustrajeron mercancía.

Las unidades de la Policía Nacional, aprehendieron en el sector El Hueco, corregimiento de Tocumen, a dos personas, entre estas un menor de edad, presuntamente vinculados a un robo en una joyería ubicada en Costa del Este.



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Tras esto, se desplegaron operativos en distintos puntos, incluyendo el Corredor Sur, lo que permitió ubicar a los presuntos implicados.

Durante la acción policial se recuperó un arma tipo pellet, el vehículo utilizado y otros indicios vinculados al hecho.

Las autoridades informaron que los aprehendidos serán puestos a órdenes de las instancias correspondientes, mientras continúan las diligencias para ubicar a otros posibles involucrados en este caso.