Panamá, 29 de abril del 2026

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    CRIMINALIDAD

    Asaltan joyería en Costa del Este; la Policía captura a dos sospechosos

    Un robo a una joyería en Costa del Este dejó como resultado la aprehensión de dos personas —entre ellas un menor de edad— tras un operativo policial.

    Getzalette Reyes
    Asaltan joyería en Costa del Este; la Policía captura a dos sospechosos
    El subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la Zona de Policía de San Francisco.

    Un robo a una joyería ubicada en Costa del Este ocurrido este miércoles 29 de abril provocó un operativo policial que culminó con la aprehensión de dos personas, entre ellas un menor de edad, en el sector de El Hueco, corregimiento de Tocumen.

    De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, los sospechosos se movilizaban en un vehículo cuando despojaron de su arma de fuego al agente de seguridad del establecimiento e ingresaron al local, de donde sustrajeron mercancía.

    Tras esto, se desplegaron operativos en distintos puntos, incluyendo el Corredor Sur, lo que permitió ubicar a los presuntos implicados.

    Durante la acción policial se recuperó un arma tipo pellet, el vehículo utilizado y otros indicios vinculados al hecho.

    Las autoridades informaron que los aprehendidos serán puestos a órdenes de las instancias correspondientes, mientras continúan las diligencias para ubicar a otros posibles involucrados en este caso.

    Getzalette Reyes


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