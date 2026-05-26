Asesinan a otro estudiante en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este es el segundo estudiante que es asesinado a tiros en la provincia atlántica en medio de ola de violencia que se registra en ese sector del país.

Una nueva víctima se sumó a la espiral de violencia que se vive en las calles de la provincia de Colón, esta vez se trató de un estudiante que fue asesinado en las inmediaciones del Colegio de Estudios Tecnológicos, este martes.

Fuentes policiales confirmaron que el joven de aproximadamente 16 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza que le ocasionó la muerte.

Aún no se tienen indicios sobre la causa del ataque ni de los posibles autores. Al lugar se desplazaron funcionarios de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, así como personal de la Dirección de Investigación (DIJ) para iniciar las investigaciones del caso.

El pasado 7 de mayo, un estudiante del colegio Abel Bravo fue asesinado de tres impactos de bala cuando se encontraba de visita en la casa de unos familiares.

En las últimas semanas se han registrado varios casos de homicidios en la provincia de Colón, que las autoridades atribuyen a posibles ajustes de cuentas entre grupos rivales.

También en la ciudad de Panamá se han dado varios casos de homicidio e intentos de homicidio que han dejado varios muertos y heridos, igualmente atribuidos a la lucha entre grupos.