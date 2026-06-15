Panamá, 15 de junio del 2026
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    Femicidio

    Asesinan a una mujer dentro de un restaurante e identifican al sospechoso como su expareja

    El hombre fue capturado, mientras la mujer se convierte en la tercera víctima del año por femicidio en Chiriquí

    Martha Vanessa Concepción
    Asesinan a una mujer dentro de un restaurante e identifican al sospechoso como su expareja
    Fiscalía investiga nuevo femicidio en Chiriquí. MP

    Un violento crimen sacudió el centro comercial del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, al confirmarse el asesinato de una mujer dentro de un establecimiento de comida, informó este lunes el Ministerio Público.

    De acuerdo a los informes preliminares, el suceso ocurrió a horas del mediodía de este lunes, cuando la víctima, una mujer de entre 34 y 40 años de edad, fue atacada con un arma blanca en pleno almuerzo.

    La Fiscalía Regional de Chiriquí confirmó el inicio inmediato de una investigación de oficio bajo el protocolo de “femicidio” y anunció la aprehensión del presunto agresor.

    Asesinan a una mujer dentro de un restaurante e identifican al sospechoso como su expareja
    Fiscalía investiga nuevo femicidio en Chiriquí. MP

    Detención del sospechoso

    Según testigos, el agresor, un hombre de aproximadamente 34 años de edad e identificado presuntamente como expareja sentimental de la mujer, ingresó al local y comenzó una acalorada discusión con ella.

    El altercado escaló rápidamente de forma física. El atacante utilizó un arma punzocortante para propinarle heridas severas localizadas a la altura del cuello y debido a la gravedad de las lesiones, la víctima falleció en el lugar de los hechos.

    Fuentes vinculadas al caso señalaron de manera preliminar que sobre el agresor pesaba una boleta de alejamiento y protección emitida previamente a favor de la víctima debido a incidentes de violencia doméstica previos.

    No obstante, las autoridades judiciales verificarán en las plataformas de la fiscalía la veracidad de este elemento para ser presentado formalmente durante la audiencia de control de garantías.

    El área de la escena del crimen fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras el Ministerio Público procedía a la recolección de evidencia y el levantamiento del cuerpo.

    Con este nuevo y lamentable episodio violento en David, la cifra oficial de víctimas mortales por femicidio en la provincia de Chiriquí asciende a tres en lo que va del año

    Martha Vanessa Concepción

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