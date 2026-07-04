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    Combate al crimen organizado

    Así funcionará la nueva compañía de drones creada por el Ministerio de Seguridad

    La nueva estructura estará encargada de la vigilancia en áreas fronterizas de difícil acceso y de combatir el crimen organizado.

    Juan Manuel Díaz
    Así funcionará la nueva compañía de drones creada por el Ministerio de Seguridad
    Drones para vigilancia fronteriza. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (COAT), que estará bajo el mando del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    La COAT estará compuesta por drones que se desplegarán para labores de vigilancia en áreas selváticas y de difícil acceso, informó la entidad este viernes 3 de julio.

    La nueva compañía estará encargada de realizar tareas de vigilancia estratégica, obtener inteligencia aérea en tiempo real y reforzar la vigilancia en las zonas fronterizas.

    Los nuevos equipos estarán enfocados directamente en la lucha contra el crimen organizado y en contrarrestar las operaciones de las redes dedicadas al tráfico de drogas.

    Además, estos equipos permitirán anticipar amenazas, detectar movimientos ilícitos y apoyar operaciones de precisión en áreas de difícil acceso.

    Los drones proporcionarán información a los equipos en tierra, que podrán ejecutar operaciones de interdicción y vigilancia contra grupos delincuenciales en actividad.

    Así funcionará la nueva compañía de drones creada por el Ministerio de Seguridad
    Anuncian la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Foto/Cortesía

    En la actualidad, la Policía Nacional utiliza drones para labores de vigilancia y seguimiento en sectores urbanos donde el despliegue de equipos terrestres resulta difícil debido a la inexistencia de vías de acceso.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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