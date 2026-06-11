Panamá, 11 de junio del 2026
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    Policía Nacional

    Aumenta a $2,000 la recompensa por información de evadidos de La Joyita

    Henry Cárdenas P.
    Aumenta a $2,000 la recompensa por información de evadidos de La Joyita
    Operativos para la captura de reos que se fugaron de La Joyita. LP/Gabriel Rodríguez

    La Policía Nacional informó este miércoles 10 de junio que la recompensa por información para dar con el paradero de los 20 evadidos de la cárcel La Joyita aumentó a $2,000.

    El pasado lunes 1 de junio se registró una fuga masiva de 195 privados de libertad de este centro penitenciario y, hasta el momento, han sido recapturados 175, por lo que aún permanecen prófugos 20.

    Se informó que, paralelamente, continúan los operativos en diversos sectores aledaños al centro penitenciario, además las de alertas de búsqueda en todas las zonas policiales del país, para capturar a estos reos.

    “Se agradece de antemano la colaboración de la comunidad en este esfuerzo por poner a estas peligrosas personas a buen recaudo y así devolverle la tranquilidad a la ciudadanía”, informó la Policía en un comunicado.

    El día de la fuga masiva, las autoridades confirmaron la muerte de tres privados de libertad.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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