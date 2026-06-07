Aumentan a $1,000 la recompensa por cada reo fugado; aún permanecen prófugos 21 internos de La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A casi una semana de la fuga masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita, las autoridades mantienen la búsqueda de 21 privados de libertad que continúan prófugos, mientras que la Policía Nacional aumentó a $1,000 la recompensa por información que permita dar con el paradero de cada uno de ellos.

La institución ha difundido en sus redes sociales los rostros de los reos que aún no han sido recapturados e instó a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones. Las denuncias o información pueden realizarse de forma confidencial a través de la línea 104 o en la estación de Policía más cercana.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad dentro del penal tras la evasión de 195 reclusos, la mañana de este sábado 6 de junio, las autoridades desarrollaron una requisa en varios pabellones del centro penitenciario.

Según el balance oficial, en los pabellones 05, 06, 07, 12, 13 y 14 fueron decomisadas seis armas de fuego, 68 municiones, 336 teléfonos celulares, 167 televisores, 35 routers Wi-Fi, cinco antenas Starlink, 332 sobres con presuntas sustancias ilícitas y $9,867 en efectivo.

Además, las autoridades confiscaron otros 2,740 artículos prohibidos que se encontraban dentro del recinto carcelario.