Autobús se incendia en el Corredor Norte: no se reportan víctimas

Un autobús se incendió la mañana de este miércoles 29 de octubre en el Corredor Norte, a la altura de Chilibre.

No se reportan víctimas fatales ni heridos como resultado del incidente.

Según los reportes preliminares, el conductor había estacionado el vehículo y se encontraba abasteciéndose de agua para culminar la ruta, cuando el bus se incendió en su totalidad.

Un autobús se incendió la mañana de este miércoles 29 de octubre en el Corredor Norte, a la altura de Chilibre.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores de control y extinción del fuego. También se encontraban personal del Corredor Vial, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Policía Nacional.

Hay que mencionar que se mantuvo un tramo de la carretera parcialmente cerrado, mientras se realizaban las labores de control y enfriamiento.

En las últimas semanas se han registrado otros accidentes de autobuses en el país.

El pasado sábado 25 de octubre, un bus del Instituto Panameño de Deportes que transportaba a 27 personas, entre ellas 11 menores de edad, se incendió en la autopista Panamá–Colón.

Asimismo, el 9 de octubre, un accidente de autobús en la comunidad de Unión de Azuero, distrito de Chepo, dejó cuatro personas fallecidas y 42 heridas, según los reportes oficiales.