    Autoridades controlan fuego en área protegida de Tierras Altas

    José González Pinilla
    Fueron afectadas 2.66 hectáreas en el Parque Nacional Volcán Barú. Cortesía/Miambiente

    Un incendio de masa vegetal registrado la noche del sábado 10 de enero en el sector de Los Llanos, específicamente en el antiguo vertedero del corregimiento de Paso Ancho, dentro del Parque Nacional Volcán Barú, fue controlado en su totalidad tras casi tres horas de labores, sin que se propagara hacia otras zonas del área protegida.

    De acuerdo con información oficial, el siniestro dejó una afectación de 2.66 hectáreas, compuestas en su mayoría por gramíneas, dentro del distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.

    El fuego fue confinado tras la intervención interinstitucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Bugaba, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Policía Nacional, la ONG SAR Panamá y voluntarios, lo que permitió evitar daños mayores a los ecosistemas del parque y riesgos para comunidades cercanas.

    El fuego en Tierras Altas fue controlado. Cortesía/MiAmbiente

    Una vez controlado el incendio, guardaparques de MiAmbiente, junto con personal de Sinaproc y la Policía Nacional, mantienen monitoreo preventivo en el área, además de realizar evaluaciones técnicas para determinar el impacto ambiental.

    El Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar el uso del fuego en zonas boscosas.

