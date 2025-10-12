Autoridades desmantelan operación de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), informó que ejecutó la Operación Boquerón I, que culminó con la aprehensión de cinco personas vinculadas con presuntas actividades de minería ilegal en el río Boquerón, dentro del Parque Nacional Chagres, provincia de Colón.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron herramientas y materiales utilizados para la extracción ilícita de minerales, entre ellos bateas de madera, palas, piquetas y envases con fragmentos de metal dorado, presuntamente empleados para la práctica de minería artesanal no autorizada.

“Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que buscan preservar los ecosistemas protegidos y combatir los delitos ambientales en todo el país”, informó la Policía Nacional a través de un comunicado.

Los indicios y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso legal y administrativo.

Durante el recorrido, los equipos de inspección constataron daños ambientales en el cauce del río y en zonas aledañas, producto de la extracción irregular de material mineral.

Según MiAmbiente, este tipo de actividades genera contaminación de los cuerpos de agua, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad.

La entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad de minería ilegal o daño ambiental a través del 311 o por medio de sus redes sociales oficiales @miambientepma y @policiadepanama.