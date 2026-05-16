Autoridades detectan quinto cargamento de falsa droga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un nuevo cargamento de droga fantasma o falsa droga fue detectado por el Ministerio Público. Se trata del quinto cargamento encontrado en contenedores que arroja negativo tras el operativo policial de decomiso.

La incautación se realizó el pasado miércoles, cuando funcionarios de los estamentos de seguridad detectaron 583 kilos de supuesta droga dentro de un contenedor que llegó al puerto de Colón Container Terminal procedente de Buenaventura, Colombia y que tenía como destino Rusia.

La droga fue detectada por las autoridades durante una operación de revisión rutinaria, por lo que se inició el trámite de verificación de los estupefacientes por parte de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), quienes determinaron que la sustancia decomisada no era droga.

Policía decomisa 125 paquetes de presunta droga.

El primero de los falsos decomisos se produjo el 19 de abril pasado, cuando el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectó un cargamento de 999 kilos de drogas dentro de un contenedor en el puerto de Balboa APM Terminal.

Sin embargo, cuando la carga decomisada fue sometida a un análisis por parte del Imelcf, se detectó que no era droga.

Algo similar ocurrió con el decomiso de 1,056 kilos de cocaína, ubicado dentro de un contenedor en el puerto PSA, ubicado en Rodman, cuando luego del análisis químico se detectó que no se trataba de estupefacientes.

Otro tanto ocurrió con el decomiso de 20 kilos de supuesta droga ubicados dentro de un contenedor en el puerto de PSA en Rodman. Los análisis realizados por el Imelcf descartaron la presencia de estupefacientes.

Un cuarto decomiso de 1,251 paquetes de droga realizado en el puerto CCT, ubicado en Colón también arrojó que no se trataba de estupefacientes sino de otra sustancias.

Las autoridades sospechan que puede tratarse de una nueva estrategia de las redes del narcotráfico para desviar la atención de cargamentos más grandes.

Una fuente del Ministerio Público estimó que puede tratarse de una técnica para sacar del camino a los grupos de vigilancia portuaria y desviarlos al decomiso de droga falsa.