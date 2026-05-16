Autoridades han aprehendido a 242 pandilleros en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Del total de delincuentes capturados, 186 están vinculados a homicidios y otros 56, a tentativa de homicidio.

Una serie de hechos violentos recientes, que han dejado una secuela de muertos y heridos en las ciudades de Panamá y Colón, es atribuida por la Policía Nacional a la fragmentación de pandillas que luchan por el control del mercado de la droga en el país.

El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, reveló que en Panamá operan unas 180 pandillas y que la ruptura de algunas alianzas —internas o con grupos delincuenciales más pequeños— ha ocasionado un repunte de los casos de homicidio.

Castro relató que durante el presente año se ha logrado la aprehensión de 242 pandilleros, de los cuales 186 están vinculados a homicidios y otros 56, a tentativa de homicidio. Estos delincuentes fueron capturados en el marco de 249 operaciones realizadas en diversos puntos del país.

El funcionario detalló que en conjunto con el Ministerio Público se está trabajando para judicializar a estos grupos criminales, y sancionarlos por sus acciones.

Las autoridades han detectado que algunas pandillas han mudado sus operaciones hacia pueblos ubicados en las costas con la intención de controlar el desembarco de drogas.

A la vez, las pandillas más grandes, como Calor Calor y Bagdad, absorben o subcontratan a pequeños grupos que operan en áreas en las que no tienen presencia, para así expandir su control territorial.

Allanamiento para ubicar pandilleros.

Además de Bagdad y Calor Calor, entre las pandillas con mayor poder operativo están RG4AL, Mafia Filipina, Roca, HP (cuyo cabecilla tiene alerta roja de Interpol), Killa (uno de sus integrantes ha sido detectado en España) y Sinaloa.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, Bagdad mantendría unos 51 grupos asociados, Calor Calor tendría 68 grupos bajo su control, Roca tendría 6, Mafia Filipina, otras 6; Killa, 14; los HP, 7; y Sinaloa, 15.

En las últimas dos semanas, la Policía Nacional ha realizado cuatro operaciones en los puertos, que dejaron un saldo de 78 personas aprehendidas y que están siendo procesadas judicialmente por su vinculación con estructuras criminales internacionales.

Ubicación de las pandillas.

Las autoridades detallaron que algunas pandillas que operan en las ciudades de Panamá y Colón están reclutando a jóvenes que desertan del sistema educativo y/o escapan de hogares disfuncionales quienes, a cambio dinero y un techo, son utilizados para cometer actos delictivos.

Según datos de la Policía Nacional, en los últimos años se han registrado un total de 2,500 condenas por el delito de pandillerismo en el país, en su mayoría a integrantes de grupos que operan en las ciudades de Panamá y Colón.

En el sector metropolitano de la ciudad de Panamá operan unas 22 pandillas, conformadas por un total de 345 miembros, mientras que en el sector Este se encuentran en operación 27 pandillas, con un total de 326 miembros.

También se han detectado pandillas en Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas.