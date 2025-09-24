Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Autoridades reciben 42 armas de fuego y 1,311 municiones a cambio de comida y medicinas

    Henry Cárdenas P.

    La Policía Nacional informó que, en el segundo día del programa “Armas por Comida y Medicinas”, se lograron retirar de las calles 42 armas de fuego y 1,311 municiones.

    Este proceso, confidencial y anónimo, se llevó a cabo en el centro comercial La Doña, corregimiento 24 de Diciembre, en donde además se recibieron 63 artefactos explosivos y 16 proveedores.

    Se informó que, en el intercambio del martes 23 de septiembre, se entregaron $11,415 en bonos canjeables de comida y medicinas.

    Se detalla que las autoridades recibieron 4 rifles, 11 pistolas, 13 revólveres, 5 escopetas, 6 armas tipo pellet, 1 de fabricación casera.

    Además, recibieron dos lanzadores de bengalas y un niple.

    El programa es coordinado por la Policía Nacional, junto a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública y la Gobernación de Panamá.

    Para este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, el intercambio de armas por comida y medicinas se llevará a cabo en el parque Las Madres, en el corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

    La Policía reiteró que el proceso de entrega se realiza de forma segura, sin cuestionamientos sobre el origen de las armas, con la finalidad de fomentar la confiabilidad y la participación ciudadana en el programa.

    Se informó que, en dos días del programa se han sacado de las calles 81 armas de fuego y 7,245 municiones de diversos calibres.

