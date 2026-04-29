Panamá, 29 de abril del 2026

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    Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte

    Juan Manuel Díaz
    Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte
    De izquierda a derecha, el procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy; el contralor, Anel Flores, y la magistrada de la Corte Suprema, María Eugenia López Arias.

    El procurador de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, solicitó una audiencia de control posterior como parte de la investigación que adelanta luego de que el contralor Anel Flores interrumpiera una diligencia en el despacho de la fiscal anticorrupción Adela Cedeño, el pasado 9 de abril.

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    Gómez Rudy presentó la solicitud el lunes pasado.

    Aún no se ha asignado una fecha para la audiencia, aunque ya se sabe que la magistrada María Eugenia López Arias ha sido designada para actuar como juez de garantías.

    En esa audiencia, el procurador deberá sustentar su investigación y explicar las pesquisas desarrolladas hasta el momento.

    El Código Procesal Penal establece que el pleno de la Corte Suprema de Justicia es el ente competente para procesar e imponer medidas cautelares al contralor de la República. El pleno designa a un magistrado como juez de garantías, quien se encargará de realizar los actos de control y afectación de garantías durante la etapa de investigación y la etapa intermedia.

    En el Código Procesal Penal se especifica que le corresponde al procurador general de la Nación llevar a cabo la investigación penal.

    Es por esta razón que Gómez Rudy solicitó la audiencia a la magistrada López.

    El 9 de abril pasado, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación penal, luego de que la fiscal anticorrupción Cedeño informara a Gómez Rudy que ese mismo día, pero más temprano, funcionarios de la Contraloría irrumpieron en medio de una entrevista con auditoras de esa entidad, impidiendo así la culminación de la diligencia.

    Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado.

    Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte
    El contralor Anel Flores y el subcontralor Omar Castillo, a su llegada a la fiscalía anticorrupción, el 9 de abril de 2026. Captura de pantalla

    En imágenes que circularon en redes sociales, se observa claramente cuando el contralor llega al edificio de la fiscalía, acompañado del subcontralor Omar Castillo.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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