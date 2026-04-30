Balacera: asesinan a una persona en un restaurante frente al Mercado de Mariscos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un hecho de violencia estremeció el corregimiento de Santa Ana este jueves 30 de abril, cuando un hombre fue asesinado a tiros dentro de un restaurante ubicado frente al Mercado de Mariscos, en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

La víctima fue identificada como un empresario conocido con el apodo de Chirri, vinculado al negocio Imperio Plus y también relacionado con el restaurante La Bendición, donde ocurrió el ataque. Además, era propietario de las conocidas chivas parranderas Imperio Rumba.

Según los primeros reportes, el agresor llegó directamente al local y abrió fuego sin mediar palabra.

Testigos indicaron que el atacante disparó en múltiples ocasiones, sorprendiendo a la víctima dentro del establecimiento, sin darle oportunidad de reaccionar.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Santo Tomás, pero falleció poco después de su ingreso.

En el lugar del crimen, unidades de Criminalística y el Ministerio Público ubicaron al menos siete casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque.

La Policía Nacional acordonó la zona y cerró el paso hacia la Avenida Central, ocasionando un fuerte congestionamiento vehicular en los alrededores.

Tras el hecho, la administración del restaurante La Bendición informó “que el incidente ocurrido en las inmediaciones de nuestro establecimiento es un hecho completamente ajeno a nuestras operaciones”.

El hecho ocurrió en plena hora de almuerzo, en un área rodeada de comercios, restaurantes y residencias, lo que generó alarma entre quienes presenciaron la escena.

El comisionado Joel Hurtado informó a Telemetro Reporta que el atacante actuó solo y logró escapar a pie. Actualmente se mantienen operativos en sectores cercanos, incluyendo el área del edificio Centenario.

Las autoridades confirmaron que ya manejan una línea de investigación y que las cámaras de seguridad serán clave para identificar al responsable. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a brindar información de forma confidencial.

Mientras tanto, allegados al empresario han expresado su pesar por lo ocurrido, describiéndolo como una persona trabajadora, sin conflictos conocidos, lo que aumenta la incertidumbre en torno a las causas del crimen. El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer este hecho de sangre.

Este caso se suma a las cifras de homicidios registradas en lo que va de 2026, que ya alcanzaban 158 hasta el 14 de abril.