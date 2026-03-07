Balacera en Costa del Este deja una mujer fallecida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La víctima viajaba como pasajera en una camioneta cuando el vehículo fue atacado a tiros en la avenida Centenario, em Costa del Este. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Una mujer falleció la noche del viernes 6 de marzo luego de un ataque armado perpetrado por varios sujeros y registrado en la avenida Centenario, en el sector de Costa del Este, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, la víctima viajaba como pasajera en una camioneta de color gris matrícula AM5008, cuando el vehículo fue interceptado por personas desconocidas, quienes realizaron múltiples disparos.

La mujer recibió varios impactos de bala y murió en el lugar de los hechos. En el vehículo también se encontraba un hombre que conducía la camioneta, quien, según los primeros reportes, no resultó herido.

El hecho generó alarma entre conductores y personas que transitaban por el área a esa hora de la noche, una de las vías de mayor circulación en ese sector de la capital.

Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias del ataque, así como la posible motivación del hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el ataque estaba dirigido específicamente contra la víctima ni han reportado personas detenidas. La investigación se mantiene en desarrollo y las autoridades revisan las imagens de las cámaras de videovigilancia de comercios y áreas cercanas para identificar a los presuntos autores.

Costa del Este es una de las zonas urbanas y financieras más desarrolladas de la ciudad de Panamá. El área alberga sedes de empresas multinacionales, oficinas corporativas, centros comerciales y modernos complejos residenciales de alto nivel, por lo que vecinos de la zona han manifestado su preocupación por el suceso registrado, y piden a las autoridades extremar las medidas de seguridad en la zona.