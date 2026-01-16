Baloisa Marquínez se reintegró hoy a juicio por caso Fisher

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jueza Baloisa Marquínez retomó este lunes su rol de jueza relatora en el juicio que se sigue contra 21 personas por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, dentro de la denominada operación Fisher. El proceso había sido suspendido el pasado 8 de enero para permitir que Marquínez participara en la audiencia del caso Odebrecht.

Esto se produce luego de que ayer Marquínez ordenara un receso en el juicio Odebrecht hasta el próximo miércoles, para que la defensa pudiera analizar una serie de pruebas extraordinarias presentadas por la fiscalía.

El caso Fisher se encuentra aún en la fase de evacuación de pruebas por parte de la Fiscalía de Drogas, por lo que se estima que el juicio pueda extenderse por varias semanas, ya que luego corresponderá a los abogados defensores presentar sus pruebas para que sean analizadas por los jueces.

Algunos abogados del caso Fisher han señalado que la jueza Marquínez no puede ausentarse del juicio por un término superior a 10 días, pues de lo contrario sería declarado nulo.

En la sede de la Oficina Judicial contra la Delincuencia Organizada se realizada el juicio de la operación Fisher.

El artículo 372 del Código Procesal Penal precisa que la audiencia se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación. No obstante, se podrá suspender por un plazo máximo de diez días calendario.

Estas suspensiones solo pueden decretarse cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que, por su naturaleza, no pueda decidirse de inmediato; cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia; o cuando dicho acto no pueda cumplirse en el intervalo entre una sesión y otra.

También cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable o si algún juez, fiscal o defensor no puede continuar su actuación en el juicio.

El citado artículo también señala que “siempre que la suspensión exceda el plazo máximo fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente”.

Como juez relatora en el caso Fisher, Marquínez está encargada de redactar y elaborar la sentencia, en la que debe precisar un relato detallado de los hechos, fundamentos jurídicos y la decisión del tribunal de juicio.