Barrios de Panamá: entre balaceras e inseguridad

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En las últimas semanas, la violencia se ha apoderado de calles y barrios en varios sectores de la ciudad de Panamá, lo que ha dejado un saldo de muertos y heridos.

En los dos primeros meses de 2026 se han reportado 77 homicidios, según datos del Ministerio Público, mientras que 2025 cerró con 593 casos.

Las autoridades aseguran que las recientes balaceras registradas en Juan Díaz, Calidonia, Río Abajo y otros puntos del área metropolitana están relacionadas con disputas territoriales por el control de la venta y distribución de estupefacientes.

El primer incidente violento se registró el pasado 6 de marzo en la calle principal de Costa del Este, cuando la abogada Nadine de Jesús Pereira falleció producto de disparos realizados desde un vehículo.

Luego, el 29 de marzo, el excandidato a representante Jesús El Shark Alemán fue asesinado de varios impactos de bala, cuando participaba en una liga de fútbol en el área de La Radial, en Juan Díaz.

El director de la Policía, Jaime Fernández, aseguró que por este caso ya se tiene identificadas a cuatro personas y que Alemán no era el objetivo del ataque. En este incidente, otras 10 personas resultaron heridas.

Luego, el día 3 de abril, se registró una balacera en las inmediaciones del edificio Centenario, en la que falleció Jorge Molina (alias Bologna), pariente de Carlos Caicedo, quien permanece detenido bajo cargos relacionados con drogas.

Autos de la Policía Nacional llegan a la escena un crimen ocurrido en calle 13 de Río Abajo. Foto: Gabriel Rodríguez

El día 6 de abril se reportó otra balacera. En esta ocasión, Jean Carlos Valencia fue asesinado en el paso elevado vehicular cercano al Centro Comercial Metromall.

Según algunos testigos, la víctima era perseguida por dos hombres que viajaban en moto y que abrieron fuego contra el vehículo que ocupaba Valencia.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima mantenía nexos con una célula de la pandilla Bagdad.

Luego, el 7 de abril, Karina Torreglosa, de 25 años de edad, murió producto de varios disparos, cuando transitaba por la calle 11 1/2 de Río Abajo. En el incidente también resultó herida una persona que viajaba en el auto de la víctima. En este tiroteo también resultaron heridas otras 10 personas que debieron ser trasladadas a un centro médico.

Río Abajo volvió a ser escenario de una balacera el 8 de abril, cuando Santiago Labastid del Río e Iván Alberto Rivera fueron asesinados a tiros por varios sujetos.

Tras el incidente, la Policía montó varios operativos para ubicar a los responsables del doble homicidio, pero hasta el momento no ha reportado personas aprehendidas.

También ese día, dos pasajeros que viajaban en un Metrobús resultaron heridos, cuando sujetos que viajaban en vehículos separados intercambiaban disparos y el transporte público quedó en medio de las balas.

Por otro lado, en una diligencia policial realizada en Vacamonte, la Policía decomisó seis granadas y 5,330 municiones de diversos calibres, entre ellas de fusiles y pistolas.

En tanto, el subdirector de la Policía, Francisco Castro, aseguró que estos hechos están relacionados con personas que obtienen sus ingresos de actividades delictivas.

Castro, quien participó en un recorrido que realizó el presidente José Raúl Mulino por las instalaciones que ocupaba Panamá Ports, aseguró que estas personas estaban vinculadas a distintas modalidades delictivas.

El funcionario aseguró que la Policía trabaja fuertemente para neutralizar estas estructuras criminales que ocasionan graves perjuicios a la comunidad.