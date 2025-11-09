‘Basta ya de muerte, basta ya de indiferencia’, pide Ulloa tras hechos violentos en el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras los recientes hechos violentos en los que han perdido la vida varios jóvenes, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a poner fin a la indiferencia frente a estas muertes.

“Nos duele profundamente lo que estamos viviendo. La violencia nos golpea sin piedad y se ha convertido en una llaga abierta en el corazón del país. Cada vida arrebatada, cada joven perdido, cada familia que llora en silencio es un grito que clama al cielo. No podemos permanecer indiferentes. No podemos acostumbrarnos a convivir con el miedo ni aceptar que la muerte y el odio marquen nuestro destino”, afirmó Ulloa.

La misa dominical, oficiada por Ulloa, se llevó a cabo en el Comedor Solidario, ubicado en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, dentro de la IX Jornada Mundial de los Pobres.

“Basta ya de muerte. Basta ya de indiferencia”, enfatizó Ulloa.

El arzobispo de Panamá afirmó que es el momento de reaccionar, que basta de lamentarse y que Panamá necesita reaccionar ante esta situación y que todos —autoridades, familias, escuelas, iglesias, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos— tienen parte de responsabilidad.

Enfatizó que la violencia no se vence con discursos ni culpas, sino con decisiones valientes, con justicia, con amor concreto y con el compromiso de sanar el tejido social herido.

“Las autoridades deben actuar con firmeza y transparencia; la sociedad, con solidaridad y respeto; la Iglesia, con profecía y esperanza; y las familias, con amor, diálogo y ejemplo. Solo así podremos reconstruir el alma del país”.

Cabe recordar que tres asesinatos fueron cometidos en un lapso de seis días en el área Este de la ciudad de Panamá, lo que mantiene en vilo a las autoridades de investigación, que han redoblado las operaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables de estos hechos.

Uno de los casos es el del joven Esteban De León Osorio, de 25 años, quien fue encontrado sin vida cerca de la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen, en el sector 3 de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre, el pasado 5 de noviembre.

De igual forma, las autoridades continúan las investigaciones por las muertes de Jesús Armando Rodríguez, un joven de 25 años de edad, quien el jueves 6 de noviembre fue asesinado a tiros.

También está el caso de Marichel Rodríguez, un joven de 27 años, cuyo cuerpo fue localizado el miércoles 5 de noviembre. Había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de noviembre, cuando salió de su residencia en Cabra, Pacora.

“Que este dolor nos mueva a unirnos, no a dividirnos; a sembrar esperanza donde otros siembran miedo; y a defender con fuerza la dignidad de toda vida humana”, puntualizó Ulloa en la homilía y finalizando con este llamado: “Basta ya de muerte. Basta ya de indiferencia”.