Juez rechaza cambio de medida cautelar a Bernardo Meneses; se duplica lesión patrimonial al Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según la fiscalía, a la fecha la posible lesión por irregularidades en el otorgamiento de préstamos y auxilios económicos asciende a $51.3 millones.

El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, recibió un revés judicial luego de que el juez de garantías Mike Zúñiga le negara una moción para modificar la medida de detención provisional.

En una audiencia que se inició a las 11:00 a.m. de este viernes, el juez Zúñiga decidió negar el cambio de medida cautelar a Meneses, al señalar que no han variado las condiciones procesales del imputado que llevaron a ordenar su detención provisional por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción.

El juez estimó que la naturaleza de los hechos está relacionada con la concesión de préstamos con fondos provenientes del Estado, dirigidos a personas vulnerables y de escasos recursos, así como con el otorgamiento de becas y créditos educativos. Según indicó, estas actuaciones podrían haber ocasionado una lesión al Estado, al haberse concedido dichos beneficios sin adoptar las medidas pertinentes para garantizar, en aquellos casos en que fueron otorgados créditos, que estos cumplieran con su finalidad de apoyar los estudios.

La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa también se opuso al cambio de la medida cautelar de detención provisional, ya que la Fiscalía aún se encuentra recabando pruebas y todavía hay personas por incorporar al proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que en la investigación se han detectado un total de 2,861 beneficiarios involucrados en este caso y una posible lesión patrimonial por un monto de $51.3 millones. En junio pasado, la lesión reportada ascendía a $24 millones.

Meneses permanece detenido desde julio de 2025, luego de que se detectaran irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos. Entre las anomalías detectadas figuran beneficios por altos montos económicos otorgados a personas con gran poder adquisitivo.

También se ubicaron auxilios económicos entregados por el Ifarhu sin el debido sustento, por lo que se inició una investigación en la que, hasta la fecha, hay más de 20 personas imputadas.

Según informes en manos del Ministerio Público, desde junio de 2023, beneficiarios de auxilios económicos habrían realizado reembolsos o devoluciones en efectivo a tres cuentas bancarias controladas por Meneses.

Meneses, quien se encuentra detenido en la cárcel La Nueva Joya, también está imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.