Panamá, 16 de octubre del 2025

    Banco Nacional de Panamá

    Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares

    Juan Manuel Díaz
    La Fiscalía Anticorrupción logró la aprehensión de cinco personas por cargos de blanqueo de capitales y falsedad en perjuicio del Banco Nacional de Panamá. Cortesía.

    La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a cinco personas, entre ellas dos funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP), como parte de una red criminal presuntamente dedicada a la falsificación de documentos, que ocasionó una lesión patrimonial por un monto de $407,612.

    En una operación realizada en conjunto con la Policía Nacional, la fiscalía efectuó allanamientos en Las Cumbres, Condado del Rey, Brisas del Golf, Boca la Caja y Betania, donde logró la aprehensión de los implicados, a quienes se investiga por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

    Las pesquisas indican que dos particulares, en asocio con los funcionarios del BNP, ingresaban documentación falsa para obtener beneficios bancarios y luego depositaban el dinero en cuentas de testaferros.

    Las investigaciones se iniciaron a raíz de una alerta sobre documentos alterados que habían ingresado al BNP sin el debido sustento, lo que originó una revisión de las actividades de varios empleados.

    Hasta ahora, la fiscalía ha recabado una serie de indicios que sugieren la existencia de un grupo de personas que presentaba solicitudes al banco para el desarrollo de supuestas actividades económicas, pero que en realidad se trataba de una estafa, ya que la información era falsa.

    En las próximas horas, los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


