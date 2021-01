BNP denuncia ‘irregularidades’ en el tratamiento de la demanda que presentó Waked

El Banco Nacional de Panamá (BNP) advirtió irregularidades en el proceso que se dirime en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la demanda en la que el comerciante Abdul Waked reclama al banco una indemnización de $1,268.7 millones por presuntos daños y perjuicios.

El pronunciamiento del BNP surge el mismo día en que el diario La Estrella de Panamá, otrora propiedad de Waked, publicó una nota sobre un presunto fallo de la Sala Tercera, que sería adverso al BNP y al Ministerio de la Presidencia. Aunque la información sostiene que el fallo es del 16 de noviembre pasado y que fue notificado a las partes el 14 de enero, en la Corte informaron a los funcionarios del banco que el expediente está en el despacho del magistrado ponente Carlos Vásquez. Finalmente, la decisión fue comunicada mediante un edicto fijado a las 4:00 p.m., del 15 de enero.

“Lo anterior demuestra una evidente irregularidad en las actuaciones del caso que tiene efectos en perjuicio del BNP, ya que estas actuaciones irrespetan el debido proceso del BNP y favorece abiertamente a su demandante. Una situación lamentable y peligrosa para el banco”, informó el BNP en un comunicado, este 15 de enero, en el que pide a la Sala, además, respeto para sus garantías fundamentales.

“Al momento de emitir este comunicado, BNP no ha sido notificado de la existencia del fallo en cuestión. Lo que demuestra que la noticia comenta un fallo que jurídicamente no existe porque no hay notificación”, agrega la nota de prensa.





En dicho fallo, la Sala Tercera rechaza “de plano, por improcedentes”, unos recursos de reconsideración presentados por el procurador de la Administración, Rigoberto González, y Nelson Rojas, en representación del Ministerio de la Presidencia, en contra de la resolución del 4 de septiembre de 2020, en la que los magistrados Vásquez, Cecilio Cedalise y Efrén Tello admiten el reclamo de Waked.

La Corte no ha explicado por qué un medio de comunicación publicó una noticia sobre el fallo, si éste todavía no había sido notificado a las partes, no había una decisión divulgada en un edicto y el expediente supuestamente seguía en el despacho del magistrado ponente.

El BNP advierte, además, que todavía no se ha resuelto una recusación presentada contra Cedalise, por haber emitido criterios adelantados a favor del demandante.

Waked demanda al BNP por haber ejercido como agente fiduciario del fideicomiso al que él mismo transfirió voluntariamente los activos de Soho Mall, en julio de 2016, tras ser incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro estadounidense.

El procurador de la Administración, Rigoberto González advirtió a la Sala Tercera que no tenía competencia para conocer el reclamo de Waked, porque las actividades comerciales o de interés privado del BNP “no pueden dar lugar a reclamos indemnizatorios ante la Sala Tercera”.

Waked permanece en la denominada Lista Clinton; Soho fue retirado de la misma en cuanto el mall fue transferido al fideicomiso.

Las demandas por daños y perjuicios contra el Estado son de conocimiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El reclamo es por mil 268 millones 704 mil 177 dólares que, según Waked, representan el daño causado por la acción del Estado. Waked nunca emprendió acciones contra las autoridades estadounidenses.

De perder el caso ante la Sala Tercera, esta sería la mayor indemnización a la que el Estado panameño tendría que responder en toda su historia.