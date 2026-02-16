Bomberos atienden más de 300 emergencias en lo que va del Carnaval

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que, durante el Plan Guardianes 2026, que se desarrolla con motivo de las fechas del Carnaval, ha dado respuesta a 360 llamadas de emergencia, en diferentes regiones del país.
Hasta el corte de información de las 11:00 a.m. de este lunes 16 de febrero, entre las emergencias más relevantes atendidas están 93 casos por control de abejas, 88 incidentes relacionados con incendios de masa vegetal y 43 accidentes de tránsito.
Además, informa sobre la respuesta a 5 incendios estructurales, 5 incendios de vehículos y 37 atenciones prehospitalarias en diferentes puntos del país.
El operativo de vigilancia y respuesta de los Bomberos se activó el pasado viernes y la cobertura incluye carreteras, playas, culecos y sitios de gran concentración de personas.
Para este operativo se desplegaron 1,286 agentes, quienes trabajan de forma coordinada en labores de prevención, vigilancia y respuesta inmediata durante el desarrollo de las festividades del Carnaval 2026.