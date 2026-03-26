Bomberos confirman muerte de una persona tras incendio en Río Abajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó este jueves que en horas de la madrugada hallaron el cuerpo de una persona sin vida, tras el incendio que consumió un local comercial en calle 11 y media de Río Abajo.

Se adelantó que, una vez se logre extinguir el fuego, se dará acceso a funcionarios del Ministerio Público y a otras autoridades para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones del hecho.

“Personal de rescate de los Bomberos localiza a la persona que estaba desaparecida dentro de la estructura”, afirmó el capitán Roberto Méndez en declaraciones a TVN Noticias.

Méndez informó que el cuerpo de la persona fue localizado cerca de las 4:30 de la mañana.

De igual manera, dijo que el incendio fue confinado y que se continúa con las labores para extinguirlo en su totalidad. Esto podría extenderse por unas seis horas más con el trabajo de cerca de 50 agentes.

La alarma se activó a las 2:24 p.m. de este miércoles 25, tras reportes de una densa columna de humo y fuego visible en una galera donde opera un taller de piezas automotrices.

El Cuerpo de Bomberos informó que, debido a la complejidad de la estructura, que presenta áreas colapsadas y paredes inestables, se mantiene un riesgo inminente de colapso, por lo que las labores se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad.

Además, se logró proteger una escuela cercana, evitando su afectación, mientras que dos residencias en la parte posterior resultaron impactadas por el humo.