    Ciudad Capital

    Bomberos controlan incendio en un almacén de la Peatonal, en Santa Ana

    Henry Cárdenas P.
    Los Bomberos recibieron la llamada de emergencia cerca de las 8:00 p.m. Cortesía

    Un incendio se registró la noche de este miércoles 20 de agosto en un almacén ubicado en la calle Peatonal (Avenida Central), en el corregimiento de Santa Ana, informaron los Bomberos.

    De forma preliminar, se reportó que el almacén era de calzados y que, para controlar el siniestro, se requirió de personal y vehículos de las estaciones de Calidonia, Balboa, Plaza Amador y Clayton.

    Hasta el momento, se reportó que una persona fue afectada por el humo y que se tuvo que evacuar un edificio contiguo, en donde residen cerca de 20 familias.

    Ricardo León Marciscano, teniente coronel de los Bomberos de Panamá, informó que la llamada de emergencia se recibió cerca de las 8:00 p.m. y que se tuvo que forzar una entrada por la parte posterior del local para poder sofocar las llamas por delante y por detrás. Además, que en las labores de extinción participaron 40 agentes, entre voluntarios y de la guardia permanente.

    Se informó que personal de investigación de los Bomberos empezó a realizar las primeras evaluaciones para determinar las posibles causas del incendio.

    Información en desarrollo...

