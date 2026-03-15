Bomberos registran 107 vehículos incendiados en lo que va de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que en lo que va de 2026 se han registrado 107 vehículos incendiados en diferentes regiones del país y advierte que este tipo de siniestros puede evitarse.
Los datos oficiales de la entidad resaltan que desde el pasado lunes 9 de marzo hasta el mediodía del domingo 15 se registraron ocho siniestros, entre ellos, cuatro autos tipo sedán, dos camiones articulados y un microbús.
Los Bomberos reiteraron que muchos de estos incidentes pueden evitarse con revisiones oportunas y un mantenimiento adecuado de los vehículos.
La entidad indicó que muchas de estas emergencias están relacionadas con fallas mecánicas, sobrecalentamiento, instalaciones eléctricas inadecuadas o modificaciones realizadas sin supervisión técnica.
“Estas situaciones no solo ponen en peligro a los ocupantes del automóvil, sino también a otros conductores, peatones y residentes cercanos al lugar del incidente”, señaló el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.