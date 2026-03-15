Bomberos registran 107 vehículos incendiados en lo que va de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que en lo que va de 2026 se han registrado 107 vehículos incendiados en diferentes regiones del país y advierte que este tipo de siniestros puede evitarse.

Los datos oficiales de la entidad resaltan que desde el pasado lunes 9 de marzo hasta el mediodía del domingo 15 se registraron ocho siniestros, entre ellos, cuatro autos tipo sedán, dos camiones articulados y un microbús.

Los Bomberos reiteraron que muchos de estos incidentes pueden evitarse con revisiones oportunas y un mantenimiento adecuado de los vehículos.

La entidad indicó que muchas de estas emergencias están relacionadas con fallas mecánicas, sobrecalentamiento, instalaciones eléctricas inadecuadas o modificaciones realizadas sin supervisión técnica.

“Estas situaciones no solo ponen en peligro a los ocupantes del automóvil, sino también a otros conductores, peatones y residentes cercanos al lugar del incidente”, señaló el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.