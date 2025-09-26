Bomberos sofocan sin víctimas incendio en apartamento cerca del Santo Tomás

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incendio registrado pasada la medianoche movilizó a varias compañías del Cuerpo de Bomberos en el edificio residencial PH Albertina, en el corregimiento de Calidonia, a pocos metros del Hospital Santo Tomás.

Las llamas comenzaron en uno de los apartamentos y se extendieron a otras áreas del inmueble, lo que obligó a una rápida respuesta de los bomberos.

La tarea se complicó por la baja presión de los hidrantes cercanos, por lo que fue necesario abastecer agua desde otros puntos y utilizar cisternas de las estaciones de Plaza Amador y Carrasquilla.

Tras tres horas de trabajo continuo, el fuego quedó totalmente sofocado la madrugada de este viernes 26 de septiembre, indicaron los bomberos.

No se reportaron personas heridas, aunque las autoridades recordaron la importancia de mantener medidas de seguridad en el hogar y de reportar cualquier emergencia al 103.