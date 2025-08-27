Panamá, 27 de agosto del 2025

    Budy Attie y Luis Oliva llegan custodiados y esposados a la DIJ

    Mónica Palm / Juan Manuel Díaz
    Budy Attie y Luis Oliva llegan custodiados y esposados a la DIJ
    Budy Attie fue conducido a la DIG, luego de su aprehensión en un apartamento en Punta Pacífica, este 27 de agosto de 2025. LP/Isaac Ortega

    El empresario Budy Attie D’Jamous, y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, aprehendidos la mañana de este miércoles 27 de agosto en un operativo anticorrupción “Red Mercurio”, fueron conducidos a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.

    Attie llegó cerca de las 10:30 a.m., esposado y custodiado por agentes policiales. Oliva lo hizo poco después de mediodía, en iguales condiciones.

    En el mismo operativo también fueron aprehendidos Ralph Attie D’Jamous, hermano de Budy, y un abogada llamada Janice Becerra de Reynardus, socia de la firma Panama Legal Group. Según la página en internet de esa firma, Becerra es presidenta de la denominada “Cámara de Comercio Digital y Blockchain”. Becerra prestó servicios profesionales en la AIG, cuando Oliva era el director.

    Los cuatro son requeridos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionado con la operación irregular de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los baneficiarios del Vale digital.

    Los hechos fueron denunciados el 1 de diciembre por Luis Carlos Stoute, entonces subdirector de la AIG. Stoute fue despedido en febrero de 2024 y Oliva se marchó voluntariamente de la entidad, para competir como candidato a diputado del PRD en las elecciones de mayo de ese año. Perdió.

    Información en desarrollo...

    Con información de Isaac Ortega.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


