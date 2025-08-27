Budy Attie y Luis Oliva llegan custodiados y esposados a la DIJ

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El empresario Budy Attie D’Jamous, y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, aprehendidos la mañana de este miércoles 27 de agosto en un operativo anticorrupción “Red Mercurio”, fueron conducidos a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.

Attie llegó cerca de las 10:30 a.m., esposado y custodiado por agentes policiales. Oliva lo hizo poco después de mediodía, en iguales condiciones.

En el mismo operativo también fueron aprehendidos Ralph Attie D’Jamous, hermano de Budy, y un abogada llamada Janice Becerra de Reynardus, socia de la firma Panama Legal Group. Según la página en internet de esa firma, Becerra es presidenta de la denominada “Cámara de Comercio Digital y Blockchain”. Becerra prestó servicios profesionales en la AIG, cuando Oliva era el director.

Los cuatro son requeridos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionado con la operación irregular de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los baneficiarios del Vale digital.

Los hechos fueron denunciados el 1 de diciembre por Luis Carlos Stoute, entonces subdirector de la AIG. Stoute fue despedido en febrero de 2024 y Oliva se marchó voluntariamente de la entidad, para competir como candidato a diputado del PRD en las elecciones de mayo de ese año. Perdió.

Información en desarrollo...

Con información de Isaac Ortega.