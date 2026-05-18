Bus que retornaba de actividad política se accidenta en Río Hato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El accidente ocurrió en el sector de Platanal de Río Hato, en Antón, cuando un bus con 45 pasajeros que regresaban de un evento político se volcó, dejando una persona fallecida, varios heridos y el cierre total de la vía mientras continúan las labores de rescate.

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo 17 de mayo en el sector de Platanal de Río Hato, distrito de Antón, Coclé, dejó una persona fallecida y varios heridos, luego del vuelco de un bus de pasajeros que transportaba a unas 45 personas.

La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, junto a equipos de rescate y otras unidades de emergencia que se desplazaron al área para auxiliar a los afectados.

De acuerdo con el reporte preliminar, una persona falleció en el lugar del accidente, mientras que cuatro heridos reciben atención prioritaria debido a la gravedad de sus lesiones.

Otros pasajeros presentan heridas de diversa consideración.

🚨 Desde la Estación Jerónimo Almillategui en Antón se atiende el vuelco de un bus en Platanal de Río Hato.



1 víctima fatal, 4 en atención prioritaria y varios lesionados.



Vía cerrada. Use ruta alterna. pic.twitter.com/uvxo6c8XXj — Bomberos De Panamá (@BCBRP) May 17, 2026

Según la información inicial, los ocupantes del autobús regresaban de un evento político al momento del accidente.

Un operativo de atención y traslado de pacientes se mantiene activo luego del vuelco de un bus de pasajeros ocurrido este domingo en el sector de Platanal de Río Hato, distrito de Antón, Coclé.



VIDEO: Cuerpo de Bomberos de Panamá https://t.co/kqQsoiYxXD pic.twitter.com/AxTYKIGIaM — La Prensa Panamá (@prensacom) May 18, 2026

Este domingo, el expresidente Martín Torrijos (2004-2009) realizó el lanzamiento formal de su partido político, Unidos para la Nueva Era (UNE).

Tras conocer de este accidente de tránsito, Torrijos expresó que lamentaba el hecho ocurrido en el que se vieron involucrados “amigos” que regresaban a sus hogares luego de participar en el encuentro llevado a cabo en ciudad de Panamá. Señaló que se mantiene en coordinación con quienes permanecen en el lugar para garantizar que todos los afectados reciban la atención necesaria.

Hasta el momento no se han informado las causas del vuelco del vehículo.

Equipos de rescate atienden accidente de bus. Foto/Cuerpo de Bomberos

Las autoridades hicieron un llamado a conducir con responsabilidad y cumplir las disposiciones de tránsito.