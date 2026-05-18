Bus que retornaba de actividad política se accidenta en Río Hato

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo 17 de mayo en el sector de Platanal de Río Hato, distrito de Antón, Coclé, dejó una persona fallecida y varios heridos, luego del vuelco de un bus de pasajeros que transportaba a unas 45 personas.
La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, junto a equipos de rescate y otras unidades de emergencia que se desplazaron al área para auxiliar a los afectados.
De acuerdo con el reporte preliminar, una persona falleció en el lugar del accidente, mientras que cuatro heridos reciben atención prioritaria debido a la gravedad de sus lesiones.
Otros pasajeros presentan heridas de diversa consideración.
🚨 Desde la Estación Jerónimo Almillategui en Antón se atiende el vuelco de un bus en Platanal de Río Hato.— Bomberos De Panamá (@BCBRP) May 17, 2026
1 víctima fatal, 4 en atención prioritaria y varios lesionados.
Vía cerrada. Use ruta alterna. pic.twitter.com/uvxo6c8XXj
Según la información inicial, los ocupantes del autobús regresaban de un evento político al momento del accidente.
Un operativo de atención y traslado de pacientes se mantiene activo luego del vuelco de un bus de pasajeros ocurrido este domingo en el sector de Platanal de Río Hato, distrito de Antón, Coclé.— La Prensa Panamá (@prensacom) May 18, 2026
VIDEO: Cuerpo de Bomberos de Panamá https://t.co/kqQsoiYxXD pic.twitter.com/AxTYKIGIaM
Este domingo, el expresidente Martín Torrijos (2004-2009) realizó el lanzamiento formal de su partido político, Unidos para la Nueva Era (UNE).
Tras conocer de este accidente de tránsito, Torrijos expresó que lamentaba el hecho ocurrido en el que se vieron involucrados “amigos” que regresaban a sus hogares luego de participar en el encuentro llevado a cabo en ciudad de Panamá. Señaló que se mantiene en coordinación con quienes permanecen en el lugar para garantizar que todos los afectados reciban la atención necesaria.
Hasta el momento no se han informado las causas del vuelco del vehículo.
Las autoridades hicieron un llamado a conducir con responsabilidad y cumplir las disposiciones de tránsito.