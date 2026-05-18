Panamá, 18 de mayo del 2026

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    Un muerto y varios heridos

    Bus que retornaba de actividad política se accidenta en Río Hato

    El accidente ocurrió en el sector de Platanal de Río Hato, en Antón, cuando un bus con 45 pasajeros que regresaban de un evento político se volcó, dejando una persona fallecida, varios heridos y el cierre total de la vía mientras continúan las labores de rescate.

    Getzalette Reyes
    Bus que retornaba de actividad política se accidenta en Río Hato
    Vuelco de bus en Río Hato deja un muerto y varios heridos. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá

    Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo 17 de mayo en el sector de Platanal de Río Hato, distrito de Antón, Coclé, dejó una persona fallecida y varios heridos, luego del vuelco de un bus de pasajeros que transportaba a unas 45 personas.

    La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, junto a equipos de rescate y otras unidades de emergencia que se desplazaron al área para auxiliar a los afectados.

    De acuerdo con el reporte preliminar, una persona falleció en el lugar del accidente, mientras que cuatro heridos reciben atención prioritaria debido a la gravedad de sus lesiones.

    Otros pasajeros presentan heridas de diversa consideración.

    Según la información inicial, los ocupantes del autobús regresaban de un evento político al momento del accidente.

    Este domingo, el expresidente Martín Torrijos (2004-2009) realizó el lanzamiento formal de su partido político, Unidos para la Nueva Era (UNE).

    Tras conocer de este accidente de tránsito, Torrijos expresó que lamentaba el hecho ocurrido en el que se vieron involucrados “amigos” que regresaban a sus hogares luego de participar en el encuentro llevado a cabo en ciudad de Panamá. Señaló que se mantiene en coordinación con quienes permanecen en el lugar para garantizar que todos los afectados reciban la atención necesaria.

    Hasta el momento no se han informado las causas del vuelco del vehículo.

    Bus que retornaba de actividad política se accidenta en Río Hato
    Equipos de rescate atienden accidente de bus. Foto/Cuerpo de Bomberos

    Las autoridades hicieron un llamado a conducir con responsabilidad y cumplir las disposiciones de tránsito.

    Getzalette Reyes

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