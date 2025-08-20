Panamá, 20 de agosto del 2025

    Invasión

    Buscan restos de joven desaparecido durante la invasión en el antiguo cementerio de Cerro Batea

    Juan Manuel Díaz
    La Comisión del 20 de Diciembre de 1989 y el Ministerio Público han realizado exhumaciones en el Jardín de Paz y Colón. LP Elysée Fernández

    La Comisión del 20 de Diciembre de 1989 inició labores arqueológicas en las inmediaciones del antiguo cementerio de Cerro Batea, distrito de San Miguelito, en un intento de ubicar los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero, fallecido el 22 de diciembre de 1989, dos días después de que empezara la invasión de Estados Unidos a Panamá.

    Un comunicado de la Comisión del 20 de Diciembre precisa que Bonilla Terrero, de 22 años de edad, era Cabo Segundo de la Policía Nacional y fue herido de bala en dicho sector. Reportes de algunos testigos dijeron que vieron a Bonilla Terrero tendido en una cuneta.

    Sin embargo, durante años no se han pudo ubicar sus restos, por lo que la Comisión del 20 de Diciembre de 1989 decidió realizar trabajos en el antiguo cementerio de Cerro Batea, a fin de ubicar elementos que lleven a su identificación.

    Se informó que las jornadas de prospección arqueológica se iniciaron este miércoles y continuarán el próximo sábado 23 de agosto.

    Los trabajos se realizan en el antiguo cementerio de Cerro Batea.

    Cabe indicar que el pasado 1 de mayo, la Comisión del 20 de Diciembre y el Ministerio Público hicieron entrega a los familiares de los restos de Dídimo Miranda, Ricardo Aurelio Arana Riquelme, Ramón Alberto Núñez y Yervín José Paruta Ávila. Todos ellos fueron reportados como muertos o desaparecidos tras los hechos del 20 de diciembre de 1989.

    Aún permanecen 73 cuerpos por exhumar en el cementerio Jardín de Paz, sitio donde se han realizado la mayoría de las exhumaciones. También se deben recuperar cuerpos en el cementerio de Colón.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

