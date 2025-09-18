Bypass, mangas y bandas gástricas: Fiscalía investiga cirugías financiadas por la Presidencia de Cortizo

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

La Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de la Presidencia y el Banco Nacional de Panamá, en el marco de una investigación por el delito contra la administración pública, por el supuesto pago de cirugías bariátricas con fondos de la partida discrecional del Ministerio de la Presidencia durante la administración de Laurentino Cortizo.

Las diligencias se relacionan con una denuncia presentada tras una publicación del diario La Prensa el 17 de octubre de 2024, indicó la fiscalía. Este diario venía haciendo publicaciones sobre este tema desde el mes de septiembre del año pasado.

La investigación periodística revela datos que se remontan a fondos asignados para los años 2019-2024.

De acuerdo con la denuncia, en este caso se habría ocasionado una lesión patrimonial por un monto de $597,504, fondos que supuestamente fueron entregados sin que se estableciera un procedimiento ni una evaluación de los beneficiarios.

La investigación detalla que se desembolsaron fuertes sumas de dinero para pagar cirugías bariátricas a personas allegadas a la administración del expresidente Cortizo.

La publicación de La Prensa detalló que se trató de mangas, bypass y bandas gástricas realizadas en hospitales privados del país: 33 en Punta Pacífica, 8 en Panamá Clinic, 3 en San Fernando, 1 en Paitilla y 1 en el Hospital Nacional.

La investigación de La Prensa refleja que se desembolsaron al menos $711,288.64 para pagar cirugías bariátricas a las 46 personas.

En esa ocasión, La Prensa reportó que más de la mitad de estos procedimientos quirúrgicos fueron realizados por el mismo cirujano.

Moisés Chitrit Amar fue el encargado de realizar las intervenciones a 25 de los 46 pacientes, a cambio de recibir $410,178.68 de fondos de la Presidencia.

Las diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción incluyeron la solicitud de documentos en el Ministerio de la Presidencia sobre los fondos destinados para las cirugías y la entrega de oficios a otras instituciones públicas relacionadas con los procedimientos realizados.