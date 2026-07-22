Cae en Cerro Silvestre, Arraiján, un evadido de La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este miércoles 22 de julio fue recapturado en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, Joshua Darío Hurtado Stanziola, quien se había evadido del centro penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio.

De acuerdo con la Policía Nacional, además del proceso que enfrenta por el delito de evasión, Hurtado, de 21 años, mantiene un oficio de captura por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2026 en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo.

#Arraiján | Recapturamos a Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, quien figuraba entre las personas evadidas del centro penitenciario La Joyita desde el pasado 1 de junio. pic.twitter.com/EvzQRB0afQ — Policía Nacional (@policiadepanama) July 22, 2026

La aprehensión se llevó a cabo en una residencia ubicada en el sector de Nuevo Chorrillo, con el apoyo de información proporcionada mediante colaboración ciudadana.

Tras su captura, el hombre fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con las investigaciones y el proceso judicial.

Hasta la fecha se han recapturado a 188 evadidos de La Joyita, luego de una fuga masiva de 195 reos el pasado 1 de junio.