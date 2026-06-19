Cae en España la presunta pareja de alias Yunya, investigada por blanqueo de capitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la operación Éxodo, un juez de garantías imputó cargos a 32 personas y ordenó la detención provisional de 14 de ellas por el delito de blanqueo de capitales.

Una operación realizada por la Policía Nacional, en colaboración con la Policía de España e Interpol, dio con la captura en ese país de Stephany Maryel Villarreal, identificada por las autoridades como la presunta pareja sentimental de Jaime Powell (alias Yunya), ambos investigados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

A Villarreal se le vincula con la denominada operación Éxodo, a través de la cual las autoridades desmantelaron una red criminal ligada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales procedente de esta actividad.

Las autoridades iniciarán el proceso de extradición de la aprehendida, que se debe canalizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la operación Éxodo, que en su mayor parte se desarrolló en la provincia de Colón, se obtuvo evidencia de una red dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales a través de los puertos ubicados en el sector atlántico.

Las investigaciones que desencadenaron los allanamientos y diligencias de la operación Éxodo se remontan a febrero de 2023. Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública

En esa operación, las autoridades investigan la presunta relación de Anthony Martínez (alias El Paciero), Jaime Powell Rodríguez, Jacinto Juárez (alias Tuco) y Juan Vicente Blandfor (alias La Letra o Juancito), este último detenido en la isla de Coiba, con una estructura criminal que contaminaba contenedores en puertos de la costa atlántica.

[Lea también: Líderes de pandillas y homicidas, los nuevos inquilinos de Coiba]

Según la investigación de la Fiscalía, esta red criminal se encargaba de enviar cargamentos de droga a puertos de España, Croacia, Países Bajos, entre otros. Las pesquisas revelaron que, para comunicarse, este grupo usaba un sistema de correos electrónicos encriptados denominado Sky ECC.

El sistema Sky ECC era usado en su mayoría por grupos criminales en varios países del mundo, pero fue descifrado durante una investigación de Europol.