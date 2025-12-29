Cae en San Miguelito uno de los 33 más buscados; lo requerían por pandillerismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En Pan de Azúcar, un sector golpeado desde hace años por la violencia de pandillas, se concretó otra captura dentro de la lista de los más buscados del país. En medio de allanamientos realizados en esta zona perteneciente al corregimiento Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, fue aprehendido Riquelmer Javier De Gracia, alias Chinin.

Riquelmer Javier De Gracia, quien figuraba en la lista de los 33 más buscados. Ilustración facilitada por la Policía Nacional.

El hombre figuraba entre los 33 más buscados por su presunta vinculación con el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo. Por información que condujera a su ubicación, las autoridades ofrecían una recompensa de 2 mil dólares.

Con esta aprehensión, ya son 12 las personas capturadas de la lista divulgada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, como parte de una estrategia para ubicar a personas requeridas por delitos de alto impacto.

El contexto legal de ‘los más buscados´

La lista de “los más buscados” se sustenta en el marco penal panameño sobre delitos contra la seguridad colectiva, que incluye figuras como pandillerismo, asociación ilícita y otros delitos que afectan la convivencia y el orden público. Estas listas se apoyan, además, en normas que permiten la divulgación pública de personas requeridas por orden judicial y el ofrecimiento de recompensas, como mecanismo de colaboración ciudadana, siempre bajo control del Ministerio Público.

El delito de pandillerismo se encuentra tipificado en el Código Penal, que sanciona la pertenencia o colaboración con grupos organizados dedicados a cometer delitos, especialmente cuando generan violencia o control territorial.

Tras su aprehensión, De Gracia fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, que deberán definir en las próximas horas las medidas cautelares correspondientes, mientras avanza la investigación penal en su contra.

La recompensa más grande

La lista incluye desde buscados por pandillerismo hasta homicidios, narcotráfico y crimen organizado, e incorpora montos de recompensa que van desde $2 mil hasta $100 mil, según el caso.

Entre los nombres que más sobresalen figura Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Roberth”, por quien se ofrece una recompensa de $100 mil. De acuerdo con las autoridades, es el líder del grupo HP o “Mafia Filipinas”, dedicado al narcotráfico y al pandillerismo en Panamá Este.