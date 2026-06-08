Cae presunto homicida y otros cinco evadidos más de La Joyita tras aumentar a mil dólares la recompensa por cada uno

Ya se reduce a 17 los que se mantienen aún en las calles luego de la fuga masiva del centro penitenciario

Seis reos evadidos del Centro Penitenciario La Joyita fueron recapturados en las últimas horas tras intensos operativos, desplegados por aire y tierra a nivel nacional y el aumento a mil dólares la recompensa por información que lleve a la captura de cada uno, con lo que se redujo a 17 la cifra de prófugos que quedan de la masiva evasión registrada el pasado lunes 1 de junio de 2026.

La Policía Nacional informó este lunes que el último de los arrestos de alto perfil se ejecutó en el corregimiento de Las Mañanitas, específicamente en la barriada Santa Mónica.

En este punto, unidades de inteligencia de la Policía Nacional localizaron a Daniel Enrique Padilla Lasso, de 42 años, quien permanecía oculto en una residencia abandonada.

Policía confirma la recaptura de Daniel Padilla, evadido de La Joyita.

Padilla Lasso, vinculado al Pabellón 11 de La Joyita, purga condena por el delito de homicidio (contra la vida y la integridad personal). De acuerdo al informe, su captura se realizó de manera limpia y sin incidentes gracias al cerco preventivo de los uniformados.

Esta detención se suma a la operación realizada previamente en el sector de La Bendición, corregimiento de Las Garzas, donde la Policía Nacional acorraló y recapturó a cuatro evadidos de una sola vez. Casi de forma simultánea, agentes de la Zona Policial Metro Oeste capturaron a un quinto prófugo, lo que eleva la presión sobre el resto de los delincuentes que intentan evadir la justicia.

Recapturan más evadidos de La Joyita.

Los seis reos recapturados ya fueron puestos a órdenes de las dependencias competentes para formalizar los trámites legales correspondientes de traslado, mientras que los artículos decomisados en la Operación Cerrojo forman parte de una investigación abierta para determinar cómo ingresaron al penal.

La Policía Nacional reiteró que no bajará la guardia y mantendrá los bloqueos de vías y patrullajes comunitarios hasta dar con el último de los 17 reos que continúan en las calles.