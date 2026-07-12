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    Cae un ciudadano chino ligado al fallido proyecto de Isla Margarita; tenía alerta de Interpol

    Mónica Palm
    Cae un ciudadano chino ligado al fallido proyecto de Isla Margarita; tenía alerta de Interpol
    Momento de la detención, este sábado 11 de julio de 2026. Foto tomada de www.policia.gob.pa

    La Policía Nacional anunció la detención este sábado 11 de julio, en Calidonia, de un ciudadano chino, requerido en extradición por su país por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre los años 2020 y 2022, equivalentes a más de $275 millones de dólares.

    +info

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    Ese ciudadano chino sería Liang (Kenneth) Zhang, directivo de Landbridge Holding inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que en su momento tuvo el control de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo el contrato de concesión (ya rescindido por incumplimiento) para el desarrollo de un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, Colón.

    Zhang también es el presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co. (que hasta 2018 se llamaba Martano Inc.), que hasta el año 2024 tenía un contrato para construir un proyecto energético en Puerto Pilón, Colón. Aquel proyecto, al igual que el de Isla Margarita, tampoco tuvo un final final y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le retiró la licencia de construcción y explotación de la planta.

    Por sus supuestos aportes a Colón, Zhang incluso fue condecorado por Federico Policani, alcalde de Colón en el quinquenio 2014-2019.

    Sinolam presentó un reclamo civil en Arlington, Virginia, contra la estadounidense AES Corporation, a quien acusa de haber conspirado para quitarle el desarrollo de la planta de gas licuado en Colón.

    Cae un ciudadano chino ligado al fallido proyecto de Isla Margarita; tenía alerta de Interpol
    El 17 de octubre de 2018, el alcalde de Colón, Federico Policani (Der.), entregó las llaves de la ciudad al gerente de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Liang Zhang, "por su aporte al desarrollo comercial en Colón". Foto: Alcaldía de Colón

    En tanto, en Delaware, Zhang es uno de los demandados por la hongkonesa Landbridge Port Services, uno de los socios originales del proyecto de Isla Margarita, que alega haber sido despojado de su participación mayoritaria en PCCP. Landribdge Port Services también demandó a Dion Bowe y Leslie Bethel, ambos de Bahamas, quienes controlan el fondo de inversión Notarc Management Group (NMG).

    NMG se presentó ante la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), como dueño de PCCP.

    La Policía Nacional informó que el detenido tenía una alerta roja de Interpol y corresponde ahora tramitar su extradición a China.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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