Caen dos de los prófugos más buscados por presunto homicidio e intento de asesinato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades capturaron al sospechoso de un asesinato en Veraguas y a otro involucrado en un tiroteo que dejó tres heridos en Colón.

Dos prófugos que figuraban con alta prioridad en la lista de los más buscados del país por delitos contra la vida y la integridad personal, fueron capturados en operativos simultáneos coordinados con el Ministerio Público en La Chorrera y Colón, informó este miércoles, la Policía Nacional.

El primero de los requeridos fue identificado como Aldair Antonio Cabrera González, de 21 años de edad.

De acuerdo al informe, su detención se logró mediante una diligencia de allanamiento y registro excepcional en una residencia ubicada en el corregimiento de Playa Leona, en el distrito de La Chorrera.

Capturan a Aldair Antonio Cabrera González. PN

A Cabrera González se le vincula directamente con un homicidio doloso agravado perpetrado el pasado 7 de junio de 2026 en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas.

Según el expediente de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Veraguas, hacia donde fue trasladado para iniciar su proceso judicial, la víctima de este hecho falleció tras recibir múltiples heridas infligidas con un arma blanca.

Capturan a alias ‘Mataperro’ en Colón y buscan a ‘Cocobatro’

De forma paralela, el bloque de búsqueda policial desarticuló el escondite de Jhodiel Abram Kirchman, alias “Mataperro”, en la provincia de Colón.

La Policía Nacional informó que Kirchman era activamente perseguido por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de tres personas (dos hombres y una mujer), quienes resultaron heridos de bala el pasado 17 de junio en el sector de La Feria, específicamente en los multifamiliares Divino Niño.

Capturan a Jhodiel Abram Kirchman alias "Mataperro", PN

Tras su arresto, alias “Mataperro” quedó a disposición de las autoridades competentes para sus respectivas audiencias de control de garantías.

Por este mismo tiroteo masivo, la Policía confirmó que mantiene un despliegue operativo enfocado en localizar a un segundo implicado que también comparte espacio en la lista de los más buscados: Gilberto Ricardo Warner Baines, alias “Cocobatro”.