Caen seis policías y funcionarios por presunta red de corrupción en perjuicio de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional desmantelan una presunta red delictiva en perjuicio de la DIASP.

Una presunta red de corrupción interna que involucra a miembros de las fuerzas especiales y de la policía regular, fue desmantelada tras la ejecución de la “Operación Tamiz” mediante una acción conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), informó este miércoles, la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El operativo dejó como resultado la aprehensión de seis personas vinculadas a los delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública, en perjuicio de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

La operación destaca por el perfil de los involucrados en la actividad ilícita. El Ministerio Público confirmó que entre los seis ciudadanos capturados se encuentran funcionarios activos de la institución, exfuncionarios públicos, personas particulares y miembros activos de las fuerzas especiales y de la policía regular.

Caen seis policías y funcionarios por presunta red de permisos falsos de armas de fuego. PGN

Modus operandi

La investigación penal se originó a raíz de una denuncia interpuesta por la propia DIASP en febrero de 2026.

La acusación señalaba que un grupo de usuarios, en presunta complicidad con trabajadores estatales, presentaba documentación falsificada con el objetivo de tramitar y obtener permisos de portación de armas de fuego de forma ilícita.

Caen seis policías y funcionarios por presunta red de permisos falsos de armas de fuego. PGN

Allanamientos y evidencias

Las diligencias judiciales contaron con la autorización previa de un Juez de Garantías. Los estamentos de seguridad desplegaron operativos en puntos estratégicos de tres provincias del país: Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Durante los registros a los inmuebles, se informó que las autoridades policiales lograron ubicar y decomisar armas de fuego de diversos calibres, documentos de dudosa procedencia y múltiples equipos tecnológicos. Los indicios recabados serán incorporados a la carpeta informática del caso para las futuras audiencias de control.

En las próximas horas, los detenidos serán conducidos ante un Juez de Garantías para la legalización de las aprehensiones, imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares correspondientes.