Cámaras de seguridad y huellas dactilares: claves en la investigación de los homicidios de Héctor Sambrano y el decorador Álvaro Rodríguez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades estiman que ambas víctimas conocían a sus atacantes y que los crímenes pudieron tener como móvil el robo.

Las autoridades están tras la pista de los responsables de los asesinatos del exsubdirector del Instituto para la Formación de Aprovechamiento de los Recursos (Ifarhu) y representante de Barrio Colón, en La Chorrera, Héctor Sambrano, registrado el pasado viernes y la del decorador de carros alegóricos Álvaro Rodríguez, perpetrado la tarde de ayer domingo.

En el caso de Sambrano las autoridades estiman que su atacante pudo ser una persona conocida y Las autoridades siguen varias pistas para esclarecer los homicidios del cercana a la víctima, por lo que se trabaja sobre vídeos de las cámaras de seguridad del edificio Vista Mar Tower, ubicado en el área de Carrasquilla.

Héctor Sambrano.

Los investigadores de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio lograron ubicar el vehículo de Sambrano en el área de Cerro Coco Bolo, distrito de San Miguelito. Del auto se tomaron varios juegos de huellas y otras evidencias que pudieran llevar a la identificación de la persona que lo hurtó.

Con relación al homicidio de Álvaro Rodríguez las autoridades estiman que se trató de un robo, ya que le fueron sustraídas varias de sus pertenencias, entre ellas una cadena y otros objetos de valor.

Según las investigaciones el asesino pudo ser una persona conocida de la víctima, por lo que pudo haberlo tomado por sorpresa. De acuerdo con los primeros informes, Rodríguez intentó defenderse de su atacante, pero recibió dos impactos de bala.

Cifras estadísticas del Ministerio Público (MP) revelan que hasta mayo pasado se habían registrado un total de 251 homicidios, 22 más que los perpetrados en el mismo período en el año 2025, cuando se dieron 229.

Según la cifras el 94% de las víctimas fueron hombres y el restante 6% corresponden a mujeres.