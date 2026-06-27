Camión con ayuda humanitaria para Venezuela se queda sin frenos en Parque Omar, pero evita una tragedia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conductor habría desviado el vehículo hacia un muro de contención para evitar atropellar a peatones y chocar con otros autos.

Un camión que transportaba ayuda humanitaria para Venezuela sufrió un accidente de tránsito este sábado 27 de junio dentro del perímetro del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, luego de registrar una aparente falla en el sistema de frenos.

De acuerdo con información preliminar, el conductor detectó el desperfecto mecánico mientras circulaba por el área y decidió desviar el vehículo hacia un muro de contención para evitar impactar a peatones y otros automóviles.

Preliminarmente se conoció que un fallo en el sistema de frenos del camión, provocó que el conductor hiciera una maniobra de desvió del vehículo para detenerlo contra el muro y evitar causar un accidente mayor, debido a la gran afluencia de personas y autos en el parque a esta… pic.twitter.com/aUtijQUzLT — La Prensa Panamá (@prensacom) June 27, 2026

La maniobra provocó que el camión chocara de frente, pero evitó una situación de mayores proporciones en una zona frecuentada por personas que caminaban y realizaban actividades deportivas y recreativas.

Tras el impacto, unidades del Cuerpo de Bomberos y personal paramédico acudieron al sitio para atender al conductor, quien posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su condición de salud.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente y confirmar si la falla en los frenos fue el origen del hecho.