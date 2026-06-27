Panamá, 27 de junio del 2026
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    Accidente

    Camión con ayuda humanitaria para Venezuela se queda sin frenos en Parque Omar, pero evita una tragedia

    El conductor habría desviado el vehículo hacia un muro de contención para evitar atropellar a peatones y chocar con otros autos.

    Emily Sánchez
    Camión con ayuda humanitaria para Venezuela se queda sin frenos en Parque Omar, pero evita una tragedia
    FOTO CORTESÍA: DESTINO. Camión con ayuda humanitaria se quedó sin frenos y tomó una decisión que evitó una tragedia en el Parque Omar

    Un camión que transportaba ayuda humanitaria para Venezuela sufrió un accidente de tránsito este sábado 27 de junio dentro del perímetro del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, luego de registrar una aparente falla en el sistema de frenos.

    De acuerdo con información preliminar, el conductor detectó el desperfecto mecánico mientras circulaba por el área y decidió desviar el vehículo hacia un muro de contención para evitar impactar a peatones y otros automóviles.

    La maniobra provocó que el camión chocara de frente, pero evitó una situación de mayores proporciones en una zona frecuentada por personas que caminaban y realizaban actividades deportivas y recreativas.

    Tras el impacto, unidades del Cuerpo de Bomberos y personal paramédico acudieron al sitio para atender al conductor, quien posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su condición de salud.

    Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente y confirmar si la falla en los frenos fue el origen del hecho.

    Emily Sánchez

    Jefa Web, Redactora, Presentadora y Locutora

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