Panamá, 20 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Accidente de tránsito

    Camión se vuelca en la vía Centenario cerca del Rod Carew; el tráfico hacia la ciudad de Panamá es lento

    Henry Cárdenas P.
    Camión se vuelca en la vía Centenario cerca del Rod Carew; el tráfico hacia la ciudad de Panamá es lento
    Accidente en la vía Centenario. Tomada de @TraficoCPanama

    Un camión se volcó en la vía Centenario, en las inmediaciones del Estadio Rod Carew, cerca de las 6:00 a.m. de este martes 20 de enero, lo que ocasionó una gran congestión vehicular hacia la ciudad capital.

    Agentes de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional llegaron al lugar para tratar de agilizar el flujo vehicular hacia el centro de la ciudad de Panamá.

    Conductores que utilizan esta vía, desde la provincia de Panamá Oeste, reportan que el tráfico es lento y que la fila de carros es larga.

    Personal del Cuerpo de Bomberos también atendió el accidente ante el posible derrame de combustible.

    Las autoridades iniciaron las investigaciones del accidente del camión, que transportaba sacos de cemento, para determinar las causas del hecho.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • La cadena completa del caso de peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera: poder, empresa y control fallido. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Chilibre, el corregimiento pobre del distrito capital que quedó fuera de las partidas extraordinarias del MEF. Leer más