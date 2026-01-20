Camión se vuelca en la vía Centenario cerca del Rod Carew; el tráfico hacia la ciudad de Panamá es lento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un camión se volcó en la vía Centenario, en las inmediaciones del Estadio Rod Carew, cerca de las 6:00 a.m. de este martes 20 de enero, lo que ocasionó una gran congestión vehicular hacia la ciudad capital.

Agentes de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional llegaron al lugar para tratar de agilizar el flujo vehicular hacia el centro de la ciudad de Panamá.

Conductores que utilizan esta vía, desde la provincia de Panamá Oeste, reportan que el tráfico es lento y que la fila de carros es larga.

Personal del Cuerpo de Bomberos también atendió el accidente ante el posible derrame de combustible.

Las autoridades iniciaron las investigaciones del accidente del camión, que transportaba sacos de cemento, para determinar las causas del hecho.