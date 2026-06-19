Camisetas de la ‘sele’: Desarticulan fábrica clandestina en La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un centro de producción industrial clandestino dedicado presuntamente a la falsificación a gran escala de camisetas de la selección nacional de fútbol de Panamá, en el distrito de La Chorrera, fue desarticulado este viernes por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, en conjunto con la Policía Nacional.

De acuerdo al informe oficial suministrado a este medio, el operativo culminó con la aprehensión de 12 personas, divididas en nueve ciudadanos de nacionalidad peruana y tres panameños.

El caso penal inició mediante reportes de inteligencia que alertaban sobre el ingreso sospechoso de cargamentos al país procedentes de Perú. Las guías de aduanas declaraban que la mercancía consistía en insumos textiles básicos, tales como:

-Rollos de tela.

-Hilos.

-Bordados diversos.

Desarticulan fábrica clandestina de suéteres de la 'sele' en La Chorrera. PN

Vigilancia y allanamiento

Agentes de seguridad implementaron rigurosas diligencias de seguimiento y vigilancia física sobre el traslado de estos materiales. El rastro llevó a las autoridades hasta una residencia en La Chorrera, la cual era utilizada presuntamente como fachada para ocultar una fábrica textil ilegal perfectamente equipada.

Al ejecutar la orden de allanamiento dentro del inmueble, los peritos judiciales y unidades policiales ubicaron una enorme cantidad de suéteres terminados con marcas falsificadas, listos para su distribución y comercialización inmediata en el mercado local.

Desarticulan fábrica clandestina de suéteres de la 'sele' en La Chorrera. PN

Maquinaria decomisada

Además del producto final listo para la venta, el Ministerio Público informó que incautó herramientas logísticas de alta gama empleadas para la confección ilícita de la indumentaria:

-Máquinas de coser industriales.

-Planchas térmicas de alta presión.

-Materiales para el ensamblaje de réplicas.

La fiscalía informó que los 12 implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y enfrentarán cargos tipificados por delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática.