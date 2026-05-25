Cancelan concierto de El Tachi tras tiroteo que dejó 1 muerto y 2 heridos en Chitré

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El revuelo ocurrió afuera del local antes de iniciar el evento, la Policía ubicó y dio persecución al auto de los sospechosos, pero los agresores huyeron hacia una zona boscosa en Parita

Un ataque armado perpetrado en las afueras de un establecimiento cercano al estadio Rico Cedeño, en la ciudad de Chitré, donde se presentaría el cantante de música urbana, Eustacio Fidel Guerra Saldaña, mejor conocido como“El Tachi”, dejó como saldo un hombre de 24 años fallecido y otras dos personas heridas.

Debido a la gravedad del incidente, el espectáculo fue cancelado de inmediato la noche del sábado 23 de mayo. Este domingo, la Policía informó que logró ubicar el auto en el que escaparon los agresores.

El cantante panameño El Tachi.

El hecho de sangre ocurrió cuando sujetos armados a bordo de un vehículo gris llegaron al sitio y abrieron fuego contra un grupo de personas. Las detonaciones provocaron el caos y la desesperación entre la multitud que esperaba el inicio del concierto, obligando a los asistentes a correr para salvaguardar sus vidas.

En el pavimento quedó el cuerpo sin vida de un ciudadano de 24 años, residente de Alcalde Díaz, sector de Panamá Norte. Los informes periciales detallaron que la víctima, conocida extraoficialmente con el alias de ‘Chapero’, recibió siete impactos de bala: tres en la cabeza, tres en el abdomen y uno en el brazo izquierdo.

Durante las diligencias, lideradas por la fiscal de homicidios Edilma Flores, los peritos de Criminalística recolectaron 26 indicios balísticos en la escena.

El tiroteo también alcanzó a dos jóvenes procedentes de la provincia de Los Santos. Un ciudadano de 21 años recibió un disparo en el hombro izquierdo y se encuentra en condición estable en el Hospital Gustavo Nelson Collado. Por su parte, un menor de 17 años sufrió una herida grave en la región inguinal abdominal, por lo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia y permanece en estado delicado.

Despliegue policial y persecución

Tras el ataque, la Policía Nacional activó un bloque de búsqueda que permitió localizar el vehículo de los agresores en la vía Circunvalación. Tras una persecución, los delincuentes abandonaron el automóvil en el puente Escotá, ubicado en el distrito de Parita, para escapar a pie hacia una densa zona boscosa. Las autoridades confirmaron que el auto implicado pertenece a una agencia de arrendamiento y fue alquilado a nombre de una mujer.

Ubican el auto usado por agresores en Chitré. PN

Hipótesis de las autoridades

Las investigaciones preliminares del Ministerio Público revelan que el hoy occiso poseía un extenso prontuario delictivo registrado entre 2020 y 2025, con antecedentes por posesión ilícita de armas de fuego, drogas, hurtos y órdenes de aprehensión vigentes.

De igual forma, la Policía informó que el sujeto se había trasladado recientemente al sector de Las Huertas, en La Villa de Los Santos, aparentemente huyendo de viejos conflictos en la ciudad capital, y que ya había sobrevivido a un atentado armado el año pasado. Por tal motivo, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio no descarta que el crimen responda a rencillas entre estructuras criminales rivales.

Este hecho representa el primer homicidio del mes de mayo en la provincia de Herrera y el segundo en lo que va del año 2026, lo que ha encendido las alarmas entre los residentes de una región tradicionalmente considerada de las más seguras del país.