Caos, temor y disparos: internos de La Joyita justifican fuga para preservar su vida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional ha recapturado a 133 de los 195 privados de libertad que se fugaron de la cárcel La Joyita el pasado lunes.

Internos de la cárcel La Joyita, procesados por el delito de evasión, alegaron que el caos reinante dentro del penal, los disparos y el uso de bombas de gases lacrimógenos por parte de la policía los obligaron a salir de los pabellones.

Un grupo de los 73 internos recapturados, quienes participaron en una audiencia de imputación de cargos en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, denunció el caos generalizado dentro del penal y señaló que las puertas de los pabellones estaban abiertas, lo que les permitió salir.

Durante una conversación con sus defensores, los privados de libertad explicaron que temieron que se repitieran los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2019, cuando 13 internos fueron asesinados a tiros durante una disputa entre bandas rivales.

Uno de los internos relató que un compañero de celda murió y que, ante esa situación, decidió salir para evitar correr la misma suerte, ya que dentro de la cárcel había gran confusión.

La mayoría de los procesados son hombres jóvenes, entre 18 y 35 años, que no completaron estudios secundarios y no cuentan con una profesión que les permita sustento.

Un caso que llamó la atención fue el de un interno de 29 años que aseguró nunca haber asistido a la escuela y que actualmente cumple condena. Solo dos de los 73 reos participantes de la audiencia dijeron haber cursado estudios universitarios; la mayoría abandonó el sistema escolar antes de terminar el bachillerato.

Fiscal Zulma Dip, encargada de la investigación de fuga de La Joyita.

También se estableció que la mayoría de los privados de libertad son solteros. Uno dijo estar comprometido, otro casado y otros indicaron estar en unión libre.

Durante la audiencia, la fiscal Zulma Dip explicó que la mayoría de los internos fueron aprehendidos en operativos realizados en las comunidades de Tanara, La Floresta y Tierra Prometida, todas cercanas al complejo penitenciario de La Joyita. Algunos fueron ubicados cerca de un área boscosa próxima al penal, y la policía debió hacer uso de cierto grado de fuerza para su aprehensión.

La juez Jazmín Jaén legalizó la aprehensión de los 73 procesados, pero suspendió la sesión; la fiscalía presentará la imputación de cargos mañana a las 8:30 a.m., cuando se reanude la audiencia. La fiscal Dip aseguró contar con los elementos de vinculación para lograr la imputación, aunque dependerá del juez si acoge la petición del Ministerio Público.

Preso recapturado en Gorgona, Panamá Oeste. Cortesía Policía Nacional

Paralelamente se desarrollaron otras cinco audiencias a internos que se fugaron, en cuatro de ellas se logró la imputación de cargos para 34 privados de libertad por el delito de evasión.

Una de las audiencias en las que se procesó a 29 privados, el Ministerio Público dijo que los reos ocasionaron severos daños a las estructuras del penal.

Fuentes del Ministerio Público explicaron que en las próximas horas se estarán solicitando al Órgano Judicial, fecha y hora para agendar otras audiencias, luego que la Policía Nacional recapturó a la mayoría de los 195 evadidos de la cárcel La Joyita.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio adelanta la investigación por la muerte de tres internos, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro del penal, hecho que se presume fue el detonante del caos y posterior fuga de los internos.