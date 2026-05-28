Captura de alias ‘El Abogado’ en España desata cacería contra 23 pandilleros de Bagdad Santa Eduviges

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de la Policía Nacional Jaime Fernández detalló que trabaja en la ubicación de otros líderes de pandilla que ya se tienen identificados.

Los estamentos de seguridad están tras la pista de otros 23 integrantes de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, cuyo principal cabecilla, Jean Carlos Valencia Escobar, fue detenido en Madrid, España.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que en la operación denominada “Combate”, diseñada para neutralizar a esta red criminal, se realizaron 40 allanamientos y se giraron 26 órdenes de aprehensión, de las cuales se concretaron seis.

Fernández explicó que, en el caso de Valencia Escobar (alias “El Abogado”), quien presuntamente mantiene vínculos con redes criminales en Europa, se está trabajando para lograr su extradición.

También reconoció que la célula Bagdad Santa Eduviges es una filial de la pandilla Bagdad, liderada por Rubén Camargo Clarke (alias “Cholo Chorrillo”), condenado en Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas.

El pasado 22 de mayo el Ministerio Público y la Policía Nacional aprehendieron a varios integrantes de la pandilla Bagdad Santa Eduviges.

Fernández también explicó que se está trabajando en la desarticulación de otras pandillas que operan en las ciudades de Panamá y Colón, las cuales son responsables de hechos delictivos como homicidios y robos.

Valencia Escobar fue detenido en Madrid, España, luego de que las autoridades panameñas solicitaran a Interpol una difusión roja para su captura.

Alias “El Abogado” mantiene antecedentes penales por la comisión de varios delitos.

Los seis aprehendidos en la operación “Combate” fueron imputados por el delito de pandillerismo y se ordenó su detención provisional por un término de seis meses.

En esta operación fue detenido alias “Rungito”, considerado uno de los cabecillas del grupo.