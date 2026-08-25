Capturan a 15 presuntos pandilleros en Río Abajo, Pacora y San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Procuraduría encabezó más de 30 allanamientos simultáneos contra una estructura criminal vinculada a homicidios y activa desde 2025.

A quince ascendió el número de personas presuntamente vinculadas al delito de pandillerismo que fueron capturadas este martes en medio de la “Operación Secuela”, coordinada por La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Las diligencias, que sumaron más de 30 allanamientos simultáneos, se concentraron en puntos estratégicos del corregimiento de Río Abajo, así como en Pacora y San Miguelito.

Capturan a 13 presuntos pandilleros en Río Abajo, Pacora y San Miguelito en la Operación Secuela. PGN

De acuerdo con los reportes oficiales, estos eran los sectores clave donde la organización criminal mantenía su control territorial y desplegaba sus operaciones ilícitas.

Capturan a 13 presuntos pandilleros en Río Abajo, Pacora y San Miguelito en la Operación Secuela. PGN

La PGN informó que esta ofensiva es el resultado de una meticulosa investigación penal iniciada en el año 2025.

Explicó que el objetivo principal es desarticular por completo a este grupo organizado, al cual se le asocia con la comisión de múltiples delitos de gravedad, destacando entre ellos varios casos de homicidio.

Capturan a 13 presuntos pandilleros en Río Abajo, Pacora y San Miguelito en la Operación Secuela. PGN

La operación contó con el despliegue de los brazos auxiliares de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

Capturan a 13 presuntos pandilleros en Río Abajo, Pacora y San Miguelito en la Operación Secuela. PGN

Durante los registros en las viviendas y puntos de control, los agentes lograron incautar dinero en efectivo y diversos equipos tecnológicos que pasarán a ser analizados como pruebas dentro del caso.

Los 15 aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías para la legalización de su captura e imputación de cargos.