Panamá, 13 de abril del 2026

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    Investigación

    Capturan a alias ‘Yamir’, presunto responsable de la muerte del sargento de la Policía Nacional en El Chorrillo

    Emily Sánchez
    Capturan a alias ‘Yamir’, presunto responsable de la muerte del sargento de la Policía Nacional en El Chorrillo
    MD- Muere Policía en El Chorrillo

    La Policía Nacional informó la aprehensión de un sujeto conocido con el alias de “Yamir”, señalado preliminarmente como el presunto responsable de la muerte del sargento segundo Albis Espinoza, durante un operativo en el corregimiento de El Chorrillo, hecho registrado la noche del domingo 12 de abril.

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    Muere agente de la Policía Nacional tras tiroteo en El Chorrillo

    La captura se dio en medio de acciones operativas desplegadas tras el suceso, en una rápida intervención de las unidades policiales. El detenido fue puesto a órdenes del Ministerio Público, que adelanta las investigaciones correspondientes.

    Capturan a alias ‘Yamir’, presunto responsable de la muerte del sargento de la Policía Nacional en El Chorrillo

    El sargento Espinoza recibió un impacto de bala en el pecho mientras se encontraba en servicio. Tras resultar herido, fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión, pese a los esfuerzos del personal de salud.

    La Policía Nacional expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, y destacó la labor, entrega y compromiso del uniformado en el cumplimiento de su deber. Asimismo, reiteró que continuará con los operativos para garantizar la seguridad y que este caso no quedará impune.

    Emily Sánchez

    Jefa Web, Redactora, Presentadora y Locutora

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