Capturan a cinco personas por la desaparición de joven conductor de plataforma digital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación en la desaparición del joven Jafeth González, de 23 años, conductor de una plataforma digital de transporte en Veraguas, informó este jueves el Ministerio Público.

El grupo de sospechosos, capturado mediante múltiples allanamientos en la provincia, está compuesto por dos adultos y tres menores de edad, señala el informe.

A todos se les investiga por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y privación de libertad en perjuicio del transportista.

Capturan a cinco personas por la desaparición de Jafeth González Urriola, conductor de plataforma digital de transporte.

Los hechos se originaron la noche del pasado martes 11 de agosto de 2026. Según los reportes, González, estudiante de cuarto año de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se encontraba laborando en su automóvil rojo a través de una plataforma digital de transporte cuando aceptó una carrera con dirección hacia el sector de La Peña.

Desde ese momento, se perdió toda comunicación con él. Dos días después, el jueves 13 de agosto, el vehículo que utilizaba para trabajar fue localizado en estado de abandono en el sector de Los Ruices.

El caso mantiene consternada a la comunidad veragüense y ha movilizado a familiares y amigos en jornadas de búsqueda y concentraciones públicas.

En medio del dolor, Jaimi Urriola, madre de la víctima, envió un emotivo mensaje a quienes mantienen retenido a su hijo: “Yo pido a aquellos que aún lo tienen retenido que, por favor... es mi único hijo. Yo necesito a mi hijo en casa. Lo estamos esperando”, dijo entre lágrimas.

Capturan a cinco personas por la desaparición de Jafeth González Urriola, conductor de plataforma digital de transporte.

En las próximas horas, los adultos y menores bajo custodia serán puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

En la audiencia de control de garantías, el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, formulará la imputación de cargos y requerirá las medidas cautelares pertinentes dada la gravedad del caso.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) continúan los operativos en distintos puntos para esclarecer la línea de tiempo y dar con el paradero del joven. Los familiares reiteran el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar a Jafeth.

La Fiscalía Regional de Veraguas solicita que cualquier información relacionada al caso se comuniquen al 935-0179 o al 935-0205.