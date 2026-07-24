Capturan a deportado desde Nicaragua por desaparición de Rita Wald durante la dictadura militar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Interpol Panamá aprehendió este viernes 24 de julio a Emilio Garzola Ruiz, quien llegó al país en calidad de deportado desde Nicaragua y es requerido por su presunta vinculación con la desaparición forzada de la estudiante Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida en marzo de 1977 durante el régimen militar.

De acuerdo con la Policía Nacional, Garzola era objeto de una notificación roja de Interpol, emitida el 7 de julio de 2025. Posteriormente fue ubicado en Managua, Nicaragua, el 30 de julio de ese mismo año, lo que permitió coordinar su deportación y seguida aprehensión.

Rita Wald tenía 17 años cuando desapareció el 27 de marzo de 1977. Era estudiante del Colegio José Antonio Remón Cantera y dirigente del movimiento estudiantil opositor al régimen militar. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su desaparición ocurrió en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y se considera que tuvo una motivación política.

Foto de Rita Wald. Obtenida del Museo del Canal Interoceánico.

El caso permaneció durante décadas sin resolverse y dio lugar a un proceso ante la CIDH. En 2011, el Estado panameño suscribió un acuerdo de solución amistosa con los familiares de la joven y, en 2017, reconoció públicamente su responsabilidad internacional por la desaparición forzada, comprometiéndose a impulsar las investigaciones y adoptar medidas de reparación.

En diciembre de 2024, el Ministerio Público solicitó reabrir la investigación sobre la desaparición de Wald, señalando la presunta vinculación de Emilio Garzola y Luis Gómez en los hechos.